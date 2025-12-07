В украинском городе после массированного удара пропало электричество, тепло и вода

В Кременчуге Полтавской области после удара по инфраструктуре пропал свет и вода

В Кременчуге Полтавской области Украины после массированного удара по инфраструктуре пропало электричество, тепло и вода. Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий в своем Telegram-канале.

«Снова массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. Наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом», — написал он.

Малецкий не уточнил, какие объекты были повреждены.

6 декабря министерство энергетики сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По данным ведомства, есть повреждения объектов в Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

29 ноября сообщалось, что в Киеве и в Киевской области были зафиксированы масштабные перебои с электроэнергией.

По данным ведомства, ночью 29 ноября на объектах энергетики в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях произошли взрывы. Специалисты рассказали, что во всех регионах страны применялись графики почасовых отключений. Помимо этого, во многих областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Ранее Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».