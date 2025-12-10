В Петербурге задержали подростка после стрельбы в вагоне метро

Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со стрельбой в вагоне метро на станции «Василеостровская». Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

По данным ведомства, 8 декабря около 22:55 трое молодых людей пристали к пассажиру в вагоне метро на маршруте от станции «Гостиный Двор» к «Василеостровской». После сделанного замечания один из подростков попытался испугать мужчину пусковым устройством, находившимся в его кармане, и случайно произвел выстрел.

Задержать правонарушителя помог другой пассажир, после чего подросток был передан полицейскому наряду, тогда как двое других участников инцидента сбежали. В результате происшествия никто не пострадал.

У 16-летнего подростка сотрудники полиции нашли два пусковых устройства. Мальчика доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ и затем передан в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Также на подростка возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»), решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в городе Сумы на Украине произошла стрельба по группе детей.