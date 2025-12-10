На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали подростка после стрельбы в вагоне метро

МВД: подросток устроил стрельбу в метро Петербурга
true
true
true
close
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со стрельбой в вагоне метро на станции «Василеостровская». Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

По данным ведомства, 8 декабря около 22:55 трое молодых людей пристали к пассажиру в вагоне метро на маршруте от станции «Гостиный Двор» к «Василеостровской». После сделанного замечания один из подростков попытался испугать мужчину пусковым устройством, находившимся в его кармане, и случайно произвел выстрел.

Задержать правонарушителя помог другой пассажир, после чего подросток был передан полицейскому наряду, тогда как двое других участников инцидента сбежали. В результате происшествия никто не пострадал.

У 16-летнего подростка сотрудники полиции нашли два пусковых устройства. Мальчика доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ и затем передан в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Также на подростка возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»), решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в городе Сумы на Украине произошла стрельба по группе детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами