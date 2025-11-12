На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ГД одобрила проект об ужесточении наказаний за дезертирство для экс-заключенных

ГД одобрила в I чтении ужесточение наказаний за дезертирство для экс-заключенных
Павел Лисицын/РИА Новости

Проект закона об ужесточении наказания для экс-заключенных, дезертировавших из армии, прошел I чтение в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, дезертирство, совершенное лицом, условно освобожденным от наказания при прохождении военной службы, или тем, в отношении кого уголовное производство приостановлено по ходатайству командования, будет наказываться лишением свободы от 10 до 20 лет.

При самовольном оставлении воинской части сроком свыше двух суток, но не более десяти, предусмотрено лишение свободы на 2–6 лет. Если срок отсутствия составит от 10 дней до месяца — наказание увеличивается до 3–8 лет. За оставление части более чем на месяц или неявку без уважительных причин — 7–12 лет лишения свободы.

Кроме того, уклонение от службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания предлагается наказывать сроком от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.

