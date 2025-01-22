Заключенным в России могут разрешить заводить котов

Mash: в России заключенным могут разрешить заводить котов для доброты и эмпатии

В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить котов, чтобы осужденные могли стать добрее и эмпатичнее, инициативу уже направили в Минюст РФ. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным журналистов, питомцы уже есть у заключенных в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации. Однако пока это лишь эксперимент. Его инициатор — депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов. Он считает, что коты положительно сказываются на психологическом состоянии заключенных, снижая уровень агрессии. А также животные, по мнению Арапова, помогают развить эмпатию, доброту и другие положительные качества.

По статистике, которую привел депутат, 44% заключенных возвращаются в колонии, совершая очередное правонарушение. Таким образом, эмпатия и положительные эмоции, которые коты дают заключенным, помогают снизить вероятность рецидива.

Авторы эксперимента, по данным СМИ, используют опыт Израиля, где практика общения заключенных с животными существует давно.

Ранее сообщалось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.