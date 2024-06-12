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Камень-шпион со скрытой камерой нашли в женском туалете в Подмосковье

В Подмосковье в женском туалете нашли камень-шпион со скрытой камерой

В Подмосковье нашли камень-шпион со скрытой камерой, который неизвестные установили в женском туалете. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, шпионский камень обнаружили неподалеку от Южных прудов в Электростали. Очевидец утверждает, что камеру нашли в кабинке женского туалета.

На кадрах с места видно камеру, замаскированную под камень, у которого снимается крышка, а внутри находятся дополнительные аккумуляторы. Сообщается, что устройство обнаружили до наплыва посетителей. Девайс изъяли, а личности ответственных за его появление в женском туалете выясняются.

До этого в туалете тюменской школы установили камеру для борьбы с вандализмом. По словам директора образовательного учреждения, это муляж, который завхоз установила перед отпуском.

Ранее бортпроводник снимал несовершеннолетних пассажирок в туалете самолета на скрытую камеру.

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