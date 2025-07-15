Массажист изнасиловал российскую школьницу во время сеанса

РЕН ТВ: в Ульяновске массажист изнасиловал на сеансе школьницу

В Ульяновске правоохранители разыскивают мастера массажа, который совершил преступление против половой неприкосновенности девочки-подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, в полицию с заявлением обратилась мать школьницы. Она рассказала, что ее дочь посещала массаж в местном салоне красоты. Женщина утверждает, что работник изнасиловал ее дочь.

В полиции возбудили уголовное дело. Мужчину 1988 года рождения объявили в розыск.

До этого в Москве суд вынес обвинительный приговор 39-летнему массажисту, который надругался над клиенткой. Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее массажист попал в тюрьму за «сюрприз» женщине в конце массажа.