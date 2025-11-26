На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каждый десятый россиянин ежедневно читает гороскопы

Половина россиян верят, что гороскопы влияют на их жизнь
Depositphotos

В конце года растет спрос на контент, связанный с гороскопами, лунными календарями и прогнозами погоды. При этом каждый десятый россиянин читает гороскопы ежедневно. Это показало исследование социальной сети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, что половина россиян (50%) допускает влияние фаз Луны на свою жизнь, причем чаще всего это женщины и люди старше 65 лет. Более 35% россиян регулярно или эпизодически пользуются лунным календарем. Интересно, что люди старше 65 лет проявляют наибольший интерес.

Отвечая на вопрос, для чего россияне обращаются к лунному календарю, респонденты отметили, что пользуются им для садоводства и ухода за растениями (44%). Каждый третий (35%) пользователь обращается к лунному календарю просто из любопытства. Также в топ популярных причин вошел контроль самочувствия (21%).

Половина опрошенных россиян верят, что гороскопы влияют на их жизнь. Каждый десятый респондент читает ежедневные гороскопы регулярно, а еще 50% — делают это эпизодически. Большинство тех, кто читает гороскопы (59%), отмечают, что их прогнозы сбываются часто. 28% пользователей не обращают внимания на совпадения, причем эта доля выше среди старшего поколения.

Основные темы предсказаний, которые интересуют пользователей: прогнозы на удачу (26%) — они чаще интересуют женщин; и на здоровье (23%) — это вызывает больший интерес у мужчин. Отвечая на вопрос, почему россияне читают гороскопы, респонденты отметили, что им интересно сравнивать прогнозы с реальностью (42%). Также опрошенные отметили, что читают их для развлечения и поднятия настроения (28%). Старшее поколение чаще читает гороскопы по привычке, а пользователи до 44 лет — для помощи в принятии жизненных решений.

Интересно, что 18% пользователей также ежедневно следят за прогнозами магнитных бурь и учитывают их в своей жизни. Женщины проявляют большую вовлеченность (20% против 12% у мужчин), также наибольший интерес к прогнозам магнитных бурь показывают люди старше 65 лет (23%).

Ранее россияне рассказали, кому больше доверяют — астрологам или нейросетям.

