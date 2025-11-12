На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В некоторых российских регионах заметили редкое северное сияние

Фонтанка.ру: из-за мощной магнитной бури жители РФ увидели северное сияние
Наше Кушнаренково/VK

Жители некоторых регионов РФ увидели редкое красное северное сияние из-за сильной магнитной бури. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

По информации издания, полярное сияние редких красных оттенков заметили жители Ленинградской области и средних широт, в частности, Челябинской, Ярославской областей, республики Татарстан, Башкирии и Пермского края.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что 12 ноября на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня.

По словам ученых, геомагнитная ситуация на данный момент выглядит «необъяснимо отличающейся от прогноза». К Земле в ночь на 12 ноября должен был прийти только первый из трех и самый слабый плазменный выброс, вызвав магнитные бури уровней G3-G4. Пик же воздействия, как добавили в лаборатории, должен был совпадать с третьего выброса и по-прежнему прогнозируется в середине суток.

10 ноября на Солнце произошло сразу 15 вспышек, включая «вспышку-каннибала» высшего класса X. При этом 11 ноября была зафиксирована самая крупная вспышка в этом году.

Ранее ученые зафиксировалина Земле магнитную бурю почти максимального уровня.

