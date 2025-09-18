Трамп посоветовал Стармеру использовать армию для решения одной проблемы

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру использовать армию для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции, которую транслировал Белый дом на YouTube.

Американский лидер отметил, что миллионы человек бесконтрольно пересекали границу США, и обвинил в этом администрацию Джо Байдена. По словам Трампа, он решил эту проблему и за последние три месяца никто не въехал в страну незаконно.

«Неважно, привлечете ли вы военных, неважно, какие средства вы используете. Но это разрушает страны изнутри», — заявил американский лидер Стармеру.

13 сентября в Лондоне свыше 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.

Основная демонстрация «Unite the Kingdom» («объединить королевство», что является отсылкой к официальному названию Великобритании) произошла на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Параллельно прошла акция сторонников левых идей — «Марш против фашизма», призванная продемонстрировать, что часть британцев поддерживают мигрантов. В ней участвовало около пяти тысяч человек.

Ранее в России создали систему противодействия нелегальной миграции.