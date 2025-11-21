На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответила, можно ли посещать баню при простуде

Врач Ярцева: при простуде стоит отказаться от посещения бани
close
Depositphotos

При появлении первых симптомов простуды стоит отказаться от посещения бани, поскольку это создаст дополнительную нагрузку на иммунную систему и может усугубить течение болезни. Об этом RT рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Все экстремальные закаливания, вообще экстремальные стрессовые нагрузки на организм в момент, когда человек заболевает, нужно обязательно прекращать. Именно для того, чтобы организм сосредоточился на борьбе с инфекцией, на выздоровлении», — пояснила эксперт.

По ее словам, во время болезни после бани особую опасность представляют закаливающие процедуры, включая обливание холодной водой или купание в проруби. На начальной стадии простуды Ярцева посоветовала наладить сон и питьевой режим.

Женский психолог с многолетним опытом, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Марина Роднова до этого рассказала «Газете.Ru», что частота посещения бань зависит от индивидуальных противопоказаний, а также отсутствия психологических триггеров. Если нет противопоказаний, то посещать баню можно один–два раза в неделю.

Ранее россиянам объяснили, чем полезна для здоровья баня.

