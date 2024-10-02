«Дым валил из окон»: очевидица – о пожаре в здании театра в Екатеринбурге

Люди, заблокированные в здании театра музыкальной комедии в Екатеринбурге во время пожара, разбивали окна и поднимались на крышу. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица возгорания Татьяна.

«Мы находимся в соседнем офисном здании по адресу Карла Либкнехта, 22. На третьем этаже семиэтажного здания. Почувствовали запах гари, и решили эвакуироваться, так как подумали, что горит наше здание. Вышли — оказалось, горит театр. Дым был сильный, разбивали окна, дым валил из разбитых окон, часть людей стояли на крыше, их эвакуировали по автолестнице. Они показывали пожарным, где еще люди, и там били стекла. Когда мы вышли на улицу, было несколько пожарных машин, потом еще подъезжали при нас. Рядом на нашей улице пожарная часть, они быстро приехали», — сказала она.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, причиной пожара стали вещи, загоревшиеся в помещении на четвертом этаже. Пожарные спасли шесть человек: пять из них выбрались по пожарной автолестнице. Всего, по данным ведомства, из здания эвакуировались 105 человек. Пожар локализован.

Как писал Telegram-канал SHOT, в результате инцидента пострадал работник театра – он пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги. Пострадавшего забрали в больницу. Позже канал сообщил, что спасти мужчину не удалось.

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