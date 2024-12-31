В Перми экстренно эвакуировали зрителей «Щелкунчика»

В Перми сработала пожарная сигнализация во время прямой трансляции «Щелкунчика»

В торгово-развлекательном комплексе «Семья» города Перми сработала пожарная сигнализация во время прямой трансляции балета «Щелкунчик». Об этом сообщает Ura.ru.

Зрителей попросили экстренно покинуть помещение и выйти на улицу. Происшествие случилось вечером 30 октября: когда большинство отделов ТРК были закрыты, но в кинозалах были зрители, смотрящие балетную постановку.

Собеседница Ura.ru сообщила, что людям запретили выезжать на машинах с парковки во время эвакуации. Но уже через несколько минут объявили, что пожарная сигнализация сработала по ошибке. Всем разрешили вернуться в здание.

4 декабря сообщалось, что парные билеты на «Щелкунчика» продали на аукционе, устроенном Большим театром, за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Большой театр показывал спектакль «Щелкунчик» с 17 по 31 декабря, всего состоялось 18 представлений. В январе театр планирует показать еще 15 представлений.

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