Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перми экстренно эвакуировали зрителей «Щелкунчика»

В Перми сработала пожарная сигнализация во время прямой трансляции «Щелкунчика»
close
Shutterstock

В торгово-развлекательном комплексе «Семья» города Перми сработала пожарная сигнализация во время прямой трансляции балета «Щелкунчик». Об этом сообщает Ura.ru.

Зрителей попросили экстренно покинуть помещение и выйти на улицу. Происшествие случилось вечером 30 октября: когда большинство отделов ТРК были закрыты, но в кинозалах были зрители, смотрящие балетную постановку.

Собеседница Ura.ru сообщила, что людям запретили выезжать на машинах с парковки во время эвакуации. Но уже через несколько минут объявили, что пожарная сигнализация сработала по ошибке. Всем разрешили вернуться в здание.

4 декабря сообщалось, что парные билеты на «Щелкунчика» продали на аукционе, устроенном Большим театром, за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Большой театр показывал спектакль «Щелкунчик» с 17 по 31 декабря, всего состоялось 18 представлений. В январе театр планирует показать еще 15 представлений.

Ранее стало известно, что рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) возьмет перерыв в карьере ради лечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами