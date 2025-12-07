Человек сгорел на крыше электрички на Украине

На крыше пригородного поезда на станции «Выдубичи» на Украине обнаружили горящего человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Левый берег Киева».

Очевидцы опубликовали видео, на котором на крыше вагона видна фигура человека в огне. Сообщается, что ЧП произошло на экспрессе, следующем до Киева.

По информации СМИ, погрузку пассажиров перенесли на другие пути.

В Telegram-канале киевского экспресса пишут, что поезд, следующий до столицы, задержался «из-за травмирования человека».

Как сообщает Telegram-канал «Украина онлайн», жертвой стал подросток, который забрался на крышу вагона и его поразило током.

«Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця») пока не прокомментировали произошедшее.

До этого в Московской области трое зацеперов пострадали, когда залазили на электричку, один из них не выжил.

Ранее психолог объяснила, откуда в России берутся зацеперы.