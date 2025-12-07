На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Человек сгорел на крыше электрички на Украине

Горящего человека нашли на крыше киевского экспресса
На крыше пригородного поезда на станции «Выдубичи» на Украине обнаружили горящего человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Левый берег Киева».

Очевидцы опубликовали видео, на котором на крыше вагона видна фигура человека в огне. Сообщается, что ЧП произошло на экспрессе, следующем до Киева.

По информации СМИ, погрузку пассажиров перенесли на другие пути.

В Telegram-канале киевского экспресса пишут, что поезд, следующий до столицы, задержался «из-за травмирования человека».

Как сообщает Telegram-канал «Украина онлайн», жертвой стал подросток, который забрался на крышу вагона и его поразило током.

«Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця») пока не прокомментировали произошедшее.

До этого в Московской области трое зацеперов пострадали, когда залазили на электричку, один из них не выжил.

Ранее психолог объяснила, откуда в России берутся зацеперы.

