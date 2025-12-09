Путин призвал не сходить с ума, применяя закон об иноагентах

Путин: никто не должен сходить с ума, применяя закон об иноагентах

Никто не должен сходить с ума, применяя закон об иностранных агентах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Никто с ума сходить не должен, не нужно мечом работать налево и направо», — сказал он.

По словам главы государства, применение данного закона должно быть взвешенным, аккуратным и без всяких нарушений.

Также он обратил внимание, что законодательство об иноагентах изначально появилось в США, а не в России. Политик отметил, что в Соединенных Штатах нарушение соответствующего закона грозит тюремным заключением.

«У нас же нет такого. У нас, собственно, одно самое главное: покажите источники финансирования. Ничего здесь такого страшного, мне кажется, нет», — добавил российский лидер.

В октябре Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Этот документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Ранее в Госдуме рассказали об ужесточении законодательства об иноагентах за их действия против РФ.