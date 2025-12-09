На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал не сходить с ума, применяя закон об иноагентах

Путин: никто не должен сходить с ума, применяя закон об иноагентах
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Никто не должен сходить с ума, применяя закон об иностранных агентах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Никто с ума сходить не должен, не нужно мечом работать налево и направо», — сказал он.

По словам главы государства, применение данного закона должно быть взвешенным, аккуратным и без всяких нарушений.

Также он обратил внимание, что законодательство об иноагентах изначально появилось в США, а не в России. Политик отметил, что в Соединенных Штатах нарушение соответствующего закона грозит тюремным заключением.

«У нас же нет такого. У нас, собственно, одно самое главное: покажите источники финансирования. Ничего здесь такого страшного, мне кажется, нет», — добавил российский лидер.

В октябре Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Этот документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Ранее в Госдуме рассказали об ужесточении законодательства об иноагентах за их действия против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами