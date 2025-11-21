В Иркутской области сошли с рельсов вагоны с углем

ВСЖД: на станции Облепиха в Иркутской области сошел с рельсов поезд с углем

На станции Облепиха в Иркутской области в ночь на 21 ноября сошел с рельсов поезд с углем. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 1:15 по местному времени (20:15 по мск). Вне путей оказались как локомотив, так и остальные вагоны в неуточненном количестве. По данным ВСЖД, произошедшее не создает угрозы экологии. Сейчас его причины устанавливаются. Пострадавших в результате схода поезда нет. Для расследования причин происшествия была создана транспортная комиссия.

Для ремонта путей и подъема вагонов к Облепихе были направлены восстановительные поезда. Сейчас из-за преграждения пути задерживаются поезда Владивосток — Москва и Чита — Москва. Ожидается, что продолжительность задержек составит менее 2,5 часа.

19 ноября на перегоне Шамары — Кордон на Урале загорелись два вагона-цистерны с газовым конденсатом в хвостовой части грузового поезда. После взрыва движение было приостановлено. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. Из-за него были задержаны 14 поездов.

