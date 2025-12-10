Семь студентов баловались наркотиками и не проснулись после вечеринки

Фентанил стал причиной отравления семерых студентов на вечеринке в США

Семеро человек отравились опиоидами на студенческой вечеринке в США, передает Fox News.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Провиденсе, штат Род-Айленд, со студентами Провиденс-колледжа, которые находились на вечеринке за пределами кампуса.

Полиция прибыла на место и обнаружила во дворе дома четырех человек, находившихся без сознания. В общей сложности передозировку получили семь студентов.

Им ввели препарат Наркан (лекарство, которое может устранить передозировку опиоидов или блокировать ее последствия) и доставили в больницу, где пострадавшие пришли в сознание.

Позже офицеры провели обыск в доме предполагаемых наркодилеров, которые якобы поставляли наркотики студентам. У них изъяли около 20 граммов фентанила, $1700 наличными и пять единиц оружия.

Как уточняется, ни один из троих подозреваемых не учится в колледже. Тем не менее учебное заведение заявило о начале собственного расследования по факту инцидент.

