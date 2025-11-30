На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибиряк спас более десятка косуль из ледяного плена

Житель Карасука спас стадо косуль из ледяного плена
Стадо косуль удалось спасти из ледяного плена благодаря жителю Карасука Новосибирской области Илье Зайцеву и его товарищу. Операцию по спасению животных россиянин показал на своем YouTube-канале «Сиб Каст».

Зайцев с товарищем заметили животных, оказавшихся на замерзшем озере, когда те не могли самостоятельно выбраться. После этого мужчины одно за одним на санях перенесли животных на берег. По свидетельству самого Зайцева, они перенесли столько косуль, сколько позволили им силы. Таким образом жители Сибири спасли жизнь более чем десятку животных.

До этого россиянин решил спасти жабу на Бали и стал жертвой нападения огромной змеи. Инцидент произошел на территории виллы на Бали, где отдыхала пара. В какой-то момент к ним подошла жаба, а сразу за ней появилась голодная рептилия. Пока пара пыталась придумать, как спасти жабу, змея внезапно накинулась на мужчину — он отреагировал довольно спокойно. Информации о полученных россиянином травмах не предоставляется. После этого рептилия удалилась.

Ранее британец спас лису, застрявшую в двигателе фургона доставки.

