Ученые назвали неожиданные сходства и различия альфа и зумеров

Специалисты Пермского Политеха представили рассказали, как поколения Z и альфа отличаются в мышлении, отношении к учебе, работе, финансам и родителям. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как пояснила кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Елена Расторгуева, поколение Z демонстрирует парадоксальное сочетание внешней серьезности и внутренней подростковости. Это и называют «костюмом взрослого». Он формируется из-за ранней необходимости опираться на себя, автономно решать проблемы и быстро взрослеть в нестабильной среде.

При этом зумеры гораздо чаще, чем миллениалы, выбирают осознанный «скучный образ жизни»: тихий отдых, минималистичные социальные контакты и предсказуемый распорядок. Такой стиль они воспринимают как защиту от хронической усталости и способ сохранить психическое равновесие.

Для формирующегося поколения альфа эксперты фиксируют гибкость, высокую инициативность и глобализированное мышление. Главное отличие, по словам специалистов, — степень цифровой интеграции. Зумеры — «цифровые иммигранты»: технологии освоены ими рано, но не с рождения. Альфа — полностью цифровые аборигены, для которых виртуальная среда является естественной частью жизни.

Информационная перегрузка делает поколение альфа менее устойчивым к монотонности: длительная концентрация, например 40 минут непрерывной учебы, превращается для них в испытание. Зумеры, хотя тоже тяготеют к короткому контенту, способны к глубокому погружению, если деятельность вызывает интерес.

По словам старшего преподавателя ПНИПУ Ольги Ганиной, зумеры обрабатывают информацию последовательно, но очень быстро — это и называют клиповым мышлением. Альфа, напротив, склонны к параллельной обработке и одновременному созданию множества смыслов — то, что специалисты описывают как калейдоскопическое мышление.

У альфа, отметила Расторгуева, может стираться граница между физическим и цифровым «я». Риски очевидны: повышение тревожности, сравнение с идеализированными образами, сложности идентификации и интеграции онлайн-персонажей с реальной личностью.

При этом у детей формируются уникальные навыки: спонтанная коллаборация, мгновенная командная организация и способность эффективно взаимодействовать с незнакомцами на основе компетенций, а не эмоциональных предпочтений.

Доступ к ИИ и мгновенным ответам снижает автоматический авторитет родителей. Чтобы сохранить свое влияние, взрослым нужно самим владеть критическим мышлением, разбираться в цифровой среде и участвовать в совместной деятельности с детьми. В противном случае ребенок предпочтет более терпеливого и понятного «цифрового собеседника».

Расторгуева подчеркнула: если эмоциональная связь не выстроена в раннем детстве, цифровая среда легко занимает это пространство — и вернуть контакт позже может быть очень сложно.

