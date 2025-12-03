На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка спрятала 312 свертков с наркотиками в нижнем белье

В Подмосковье женщина пыталась спрятать 312 свертков с наркотиками в белье
true
true
true

В подмосковной Электростали сотрудники полиции задержали подозреваемую в распространении запрещенных веществ, наркотики женщина прятала в нижнем белье. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские остановили подозрительный автомобиль в Электростали, за рулем машины оказалась 44-летняя ранее судимая жительница поселка Монино. В хода досмотра авто и задержанной в ее бюстгальтере и брюках были обнаружены три пакета, в которых находились 312 свертков с неизвестным веществом.

Выборочное исследование нескольких упаковок показало, что в свертки расфасован метадон. Наркотик женщина намеревалась реализовать на территории города через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Новокузнецке мужчина избил и ограбил незнакомку, приняв ее за закладчицу. Он отобрал у женщины мобильный телефон и принудил назвать пароль от устройства, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее россиянка пыталась пронести мефедрон мужу в колонию, спрятав наркотик в нижнем белье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами