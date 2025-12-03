Россиянка спрятала 312 свертков с наркотиками в нижнем белье

В Подмосковье женщина пыталась спрятать 312 свертков с наркотиками в белье

В подмосковной Электростали сотрудники полиции задержали подозреваемую в распространении запрещенных веществ, наркотики женщина прятала в нижнем белье. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские остановили подозрительный автомобиль в Электростали, за рулем машины оказалась 44-летняя ранее судимая жительница поселка Монино. В хода досмотра авто и задержанной в ее бюстгальтере и брюках были обнаружены три пакета, в которых находились 312 свертков с неизвестным веществом.

Выборочное исследование нескольких упаковок показало, что в свертки расфасован метадон. Наркотик женщина намеревалась реализовать на территории города через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Новокузнецке мужчина избил и ограбил незнакомку, приняв ее за закладчицу. Он отобрал у женщины мобильный телефон и принудил назвать пароль от устройства, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее россиянка пыталась пронести мефедрон мужу в колонию, спрятав наркотик в нижнем белье.