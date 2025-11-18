«Пламя в девять этажей»: в Омской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

В Омской области некоторые предприятия остались без газа из-за аварии у Ростовки

В Омской области на газопроводе произошла утечка газа и возник пожар. По словам губернатора Виталия Хоценко, пострадавших нет, но некоторые предприятия пришлось отключить от газа. В ФСБ связали произошедшее с ремонтными работами. Как рассказали жители, «был очень сильный хлопок, все залило заревом, казалось, что пламя ростом в девять этажей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Около поселка Ростовка в Омской области произошло возгорание в результате аварии на подземном участке магистрального газопровода-отвода, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

По словам чиновника, авария произошла 18 ноября в 08:16 (местное время) в поле.

«По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами», — уточнил Хоценко.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он заявил, что жителям Омского района, где и произошел взрыв, ничего не угрожает.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева сказала ТАСС, что эксплуатационную ответственность несет Омское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Причины ЧП

У поселка Ростовка проводили ремонтные работы наземного газопровода, выяснил ТАСС в УФСБ России по Омской области. В ходе этих действий загорелся газ. Сейчас горение уже локализовали.

«Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — добавили в ведомстве.

По данным ТАСС, незадолго до инцидента произошла утечка газа, а зарево от пожара виднелось за несколько километров .

На месте находятся 18 сотрудников МЧС и четыре единицы техники, они занимаются ликвидацией пожара и устранением последствий. Судя по кадрам с места происшествия, осталось небольшое возгорание, но огонь все еще есть.

СУ СК по Омской области проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Ее результаты покажут, будут ли возбуждать уголовное дело. Специальная комиссия «Газпром трансгаз Томск» также проведет расследование.

«Прокуратурой организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также взят на контроль ход доследственной проверки, организованной по факту случившегося», — добавили в региональной прокуратуре.

Потребителей отключили от газа

Компания «Газпром трансгаз Томск» уже готовится к проведению работ по восстановлению участка магистрального газопровода-отвода, выяснил ТАСС. Сейчас они подают газ через газораспределительную станцию №2 Омска, чтобы он дошел до потребителей.

По словам Хоценко, несколько промышленных предприятий региона отключили от газоснабжения в связи с аварией:

«В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, на котельных сформированы резервные виды топлива. Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача: в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток».

Правительство региона координирует работу специалистов, чтобы восстановить привычную подачу газа.

На место возгорания также прибыла передвижная экологическая лаборатория Минприроды Омской области, чтобы отобрать пробы для контроля качества воздуха. Они проводят замеры в жилой зоне поселка Ростовка, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Реакция жителей на пожар

Утром местные жители и региональные паблики стали публиковать кадры огромного столба огня. Возгорание увидели не только в Ростовке, но и в соседних населенных пунктах. Жители также заявили, что почувствовали сильный запах газа.

«Был очень сильный хлопок, все залило заревом, казалось, что пламя ростом в девять этажей. Примерно в 08:10. Конечно, все были в панике, казалось на мгновение, что это испытания какого-то оружия. Запах, конечно, присутствует, задымленность. Очаг возгорания уже потушили, были пожарные, МЧС. Поселок, понятное дело, остался, без газа, горячей воды, отопления», — рассказала NGS55.RU местная жительница.

Житель микрорайона «Врубелево» пояснил изданию, что утром услышал какой-то грохот. Окна его квартиры выходят на другую сторону, поэтому он не сразу увидел пожар. По его словам, «выше многоэтажки пламя было». Жителям сообщили, что отключат воду. Однако десять дней назад в районе сгорел насос, поэтому водоснабжение у них и так периодически прерывается. В доме мужчины нет газа, здание отапливается с помощью электричества.

Другая местная жительница, которая уже живет в многоэтажке, пожаловалась NGS55.RU, что, скорее всего, без газа не будет и горячей воды.