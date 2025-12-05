Российским кинотеатрам предрекли рекордные сборы в январе

Российские кинотеатры могут начать новый 2026 год с рекордных сборов – новогодние праздники принесут им порядка 11 млрд рублей. Такой прогноз в пресс-центре НСН озвучил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Рекорд в деньгах 100 % будет. Если прошлые новогодние праздники были в районе 9 миллиардов рублей, то в этот раз, наверное, будет в районе 11 миллиардов рублей. Думаю, зрителей в кинотеатрах будет больше, чем в 2024-2025 годах», — считает специалист.

Он добавил, что по количеству наполненности кинозалов вряд ли удастся приблизиться к 2019 году, однако по деньгам рекорд будет со 100 %-ной вероятностью.

Напомним, в российских кинотеатрах продолжает падать посещаемость. Так, по итогам лета этого года сборы фильмов сократились на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году они составили 4,55 млрд руб. В целом посещаемость российских кинотеатров упала примерно на четверть (23 %) — до 11,4 млн человек. На фоне этого средняя цена за билет увеличилась на 3 %, до 414 рублей.

Ранее Быков заявил о неспособности спецэффектов вернуть зрителей в кинотеатр.