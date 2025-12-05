На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским кинотеатрам предрекли рекордные сборы в январе

Глава «Синема Парк»: январь принесет кинотеатрам рекордные 11 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Российские кинотеатры могут начать новый 2026 год с рекордных сборов – новогодние праздники принесут им порядка 11 млрд рублей. Такой прогноз в пресс-центре НСН озвучил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Рекорд в деньгах 100 % будет. Если прошлые новогодние праздники были в районе 9 миллиардов рублей, то в этот раз, наверное, будет в районе 11 миллиардов рублей. Думаю, зрителей в кинотеатрах будет больше, чем в 2024-2025 годах», — считает специалист.

Он добавил, что по количеству наполненности кинозалов вряд ли удастся приблизиться к 2019 году, однако по деньгам рекорд будет со 100 %-ной вероятностью.

Напомним, в российских кинотеатрах продолжает падать посещаемость. Так, по итогам лета этого года сборы фильмов сократились на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году они составили 4,55 млрд руб. В целом посещаемость российских кинотеатров упала примерно на четверть (23 %) — до 11,4 млн человек. На фоне этого средняя цена за билет увеличилась на 3 %, до 414 рублей.

Ранее Быков заявил о неспособности спецэффектов вернуть зрителей в кинотеатр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами