В Госдуме назвали последствия увеличения оплачиваемого отпуска до 35 дней

Депутат ГД Нилов: увеличение оплачиваемого отпуска приведет к росту инфляции
true
true
true
close
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение оплачиваемого отпуска до 35 дней может спровоцировать рост инфляции. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

К слову, как предупреждал в интервью газете «Известия» член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев, синдром хронической усталости (СХУ) может кардинально изменить качество жизни человека.

«Хорошо, когда люди меньше работают и больше отдыхают. Но надо понимать, что увеличение оплачиваемого отпуска является затратным мероприятием. Потребуются серьезные расходы со стороны бизнеса, государства и некоммерческого сектора. Готовы ли они к этому? Сомневаюсь», — сказал Нилов.

Он добавил, что увеличение расходов для бизнеса приведет к росту цен на потребительские товары и услуги, а некоторые компании попросту разорятся.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск для россиян с 28 до 35 дней.

По его словам, в длительном отдыхе нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Депутат выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.

Ранее россиянам рассказали, как можно будет продлить новогодние праздники.

