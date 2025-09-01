Четверо детей попали в реанимацию, отравившись хлором в отеле Анапы

В Краснодарском крае семеро детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне отеля, четверо пострадавших в реанимации. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в отеле Morea Family Resort&Spa, в один из дней отдыхавшие в бассейне туристы заметили странный запах аммиака. Туристы покинули бассейн, после чего им стало плохо. У всех, кто находился в воде, появились слабость, рвота и сильный кашель.

По словам туристов, администраторы отеля не вызвали скорую и не предложили помощь. В медицинское учреждение были доставлены семеро детей, четверо из них, в том числе двухлетняя девочка, находятся в отделении реанимации. По данным SHOT, администрация отеля перед постояльцами не извинилась.

До этого в Нижнем Новгороде семья с детьми отравилась во время отдыха в сауне. Пострадавшие отмечали день рождения, во время празднования они почувствовали сильный запах хлора. Все присутствовавшие на празднике обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз «отравление парами хлора».

Ранее в Кирове несколько человек госпитализировали после отравления парами хлора.