На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гражданин ФРГ попытался провезти через границу России 21 слиток золота

ФССП: в Псковской области 21 золотой слиток обратили в доход государства
true
true
true

В Псковской области таможенники обнаружили 21 слиток золота у гражданина Германии, который планировал пересечь российско-эстонскую границу. Об этом сообщило управление ФССП по региону в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что слитки обнаружили в ходе досмотра автомобиля Mercedes-Benz на пункте пропуска «Шумилкино». 59-летний гражданин Германии спрятал 12 слитков золота в тайнике, оборудованном под выдвижной полкой автодома. Еще девять слитков лежали среди личных вещей в дорожной сумке.

«Все 21 слиток имели пробу 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold. Общий вес золотого «трофея» превысил 13 килограммов, а эксперты оценили стоимость партии в внушительные 108 миллионов рублей. Несмотря на обязанность задекларировать драгоценный металл, иностранец предпочел умолчать о нем, указав лишь автомобиль», — говорится в сообщении.

В ФССП добавили, что суд постановил передать изъятое золото в доход государства.

Несколькими часами ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали иностранца, который пытался нелегально ввезти более тысячи ювелирных изделий. Задержанный пояснил, что якобы вез драгоценности в подарок друзьям и знакомым. Стоимость «подарков» специалисты оценили в 9,4 млн рублей.

Ранее московские таможенники не пропустили посылку из Перу с гигантскими жуками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами