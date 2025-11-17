Гражданин ФРГ попытался провезти через границу России 21 слиток золота

ФССП: в Псковской области 21 золотой слиток обратили в доход государства

В Псковской области таможенники обнаружили 21 слиток золота у гражданина Германии, который планировал пересечь российско-эстонскую границу. Об этом сообщило управление ФССП по региону в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что слитки обнаружили в ходе досмотра автомобиля Mercedes-Benz на пункте пропуска «Шумилкино». 59-летний гражданин Германии спрятал 12 слитков золота в тайнике, оборудованном под выдвижной полкой автодома. Еще девять слитков лежали среди личных вещей в дорожной сумке.

«Все 21 слиток имели пробу 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold. Общий вес золотого «трофея» превысил 13 килограммов, а эксперты оценили стоимость партии в внушительные 108 миллионов рублей. Несмотря на обязанность задекларировать драгоценный металл, иностранец предпочел умолчать о нем, указав лишь автомобиль», — говорится в сообщении.

В ФССП добавили, что суд постановил передать изъятое золото в доход государства.

Несколькими часами ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали иностранца, который пытался нелегально ввезти более тысячи ювелирных изделий. Задержанный пояснил, что якобы вез драгоценности в подарок друзьям и знакомым. Стоимость «подарков» специалисты оценили в 9,4 млн рублей.

Ранее московские таможенники не пропустили посылку из Перу с гигантскими жуками.