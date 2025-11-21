На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

Музаев заявил об отмене ЕГЭ только при появлении альтернативы
Александр Кряжев/РИА Новости

Отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) получится только в том случае, если появится достойная альтернатива. Сейчас ее нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

«Любимый вопрос: отменят ЕГЭ или нет? <...> Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», — сказал руководитель Службы.

Он также вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что у ЕГЭ есть свои минусы и экзамен надо совершенствовать. По его словам, без этого система ЕГЭ быстро устареет. Музаев объяснил, что пока экзамен совершенствуют, его не отменят.

Также глава Рособрнадзора заявил, что право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2026 году сохранится, такая возможность станет постоянной. По его словам, добавлять еще один день для сдачи ЕГЭ или менять количество экзаменов не планируется.

До этого Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы. Одним из значимых новшеств стала отмена подачи документов через сайты университетов. С 2026 года поступление возможно только через единый онлайн-сервис «Поступление в вуз» на портале Госуслуги или в приемной комиссии вуза.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах.

