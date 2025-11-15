В Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах

Необходимости в отмене ЕГЭ и 12-летнем обучении в школах с каждым годом все меньше в связи с позитивными изменениями в системе российского образования. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Желание увеличить срок обучения и желание отменить ЕГЭ — последствие того, что на протяжении уже примерно полувека на Западе продвигается идея не просто отказа от формирования целостной картины мира, а прямого разрушения этой картины. Соответственно, образование требует больше сил и дает все меньше результатов. Лет 30 назад это докатилось и до нас. Но у нас более-менее вовремя спохватились», — сказал он.

Депутат считает, что в данный момент образование в РФ вновь перенацеливают на задачу формирования целостной картины мира. По его словам, нагрузка будет уменьшаться, а эффективность — возрастать.

«Соответственно, в ЕГЭ с каждым годом все меньше вопросов на чистое знание, все больше вопросов на понимание. Методики преподавания, ориентированные на понимание, восстанавливаются», — заключил Вассерман.

