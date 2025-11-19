Россиян предупредили о подорожании колбасы перед Новым годом

Российский рынок колбасных изделий подходит к 2026 году в состоянии умеренного, но устойчивого роста цен. По оценкам аналитической компании Points:Lab, в течение 2025 года подорожание продукции мясопереработки продолжалось в русле общей продовольственной инфляции, а к новогоднему периоду 2026-го ожидается дальнейшее повышение цен в среднем на 5–10 % по сравнению с началом года.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Points:Lab.

По словам аналитиков, это не ситуативное подорожание, а продолжение тенденции, сформированной совокупным воздействием инфляционных и структурных факторов — от стоимости сырья до тарифной нагрузки и логистических издержек.

Как отмечается в исследовании, весь 2025 год отечественные мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях высокой волатильности рынка сырья. Рост цен на мясо свинины и говядины, наблюдавшийся на протяжении года, стал ключевым драйвером повышения себестоимости. Средняя цена свинины за 2025 год увеличилась на 12–15%, говядины — на 10–14%, а мясо птицы, несмотря на стабильное производство, подорожало примерно на 8%. Производители отмечают, что даже небольшие колебания цен на сырьевые компоненты моментально отражаются на конечной стоимости колбас, особенно в премиальных категориях, где используется больше качественного мяса и специй.

Илья Волков, генеральный директор Points:Lab, отметил: «Колбасный рынок сегодня живет в логике постоянного удорожания, где даже при попытках сдерживания расходов производители вынуждены корректировать цены вслед за ростом себестоимости. Это не кризисная динамика, а новая реальность отрасли».

Удорожание не ограничивается только сырьем. Энергетические тарифы для промышленности, по данным Points:Lab, выросли за год почти на 18%, упаковочные материалы — на 12–15%, а транспортные и логистические услуги подорожали более чем на 20%. На многих предприятиях дополнительно увеличился фонд оплаты труда — в среднем на 10–12% вслед за ростом прожиточного минимума и дефицитом рабочих кадров в перерабатывающей отрасли. Все эти расходы постепенно перекладываются в отпускные цены, создавая устойчивое инфляционное давление на рынок готовых мясных продуктов.

Тем не менее рыночные механизмы продолжают сглаживать динамику. Розничные сети удерживают цену на полке в приемлемых для потребителя пределах, конкурируя не столько брендами, сколько доступностью и лояльностью покупателей. Ассортимент собственных торговых марок (STM) растет, и доля таких товаров в продажах крупнейших сетей превысила 25%. Это позволяет сдерживать темпы роста цен в массовом сегменте, жертвуя маржой, но сохраняя покупательский спрос. В премиальной группе, напротив, производители закладывают в цену растущие издержки, и именно сырокопченые и сыровяленые изделия демонстрируют наибольшее подорожание — до 10–12% за год.

По словам Ильи Волкова, рынок колбас находится в состоянии мягкой, но перманентной инфляции, где рост издержек неизбежно трансформируется в повышение отпускных цен, пусть и с временным лагом. Он добавил, что «оптовый сегмент реагирует быстрее, а розница традиционно инерционна — торговые сети фиксируют цены в контрактах, но к осени 2025 года большинство уже готовилось к их пересмотру из-за подорожания логистики и упаковки».

Государственная политика по контролю продовольственной инфляции остается ключевым сдерживающим фактором. С осени 2025 года профильные ведомства усилили мониторинг цен на социально значимые продукты, включая мясо и отдельные виды вареных колбас. При необходимости применяются механизмы временного субсидирования производителей и договоренности с ретейлерами для стабилизации цен. Эти меры позволяют избежать скачков и обеспечивают постепенный, управляемый рост, не провоцирующий дефицита.

Отдельным источником давления на себестоимость станет ввод обязательной маркировки мясных и колбасных изделий, запланированный на октябрь 2026 года. Как отмечают в Points:Lab, для многих предприятий это означает новые расходы на оборудование и интеграцию цифровых систем, а значит, часть затрат будет переложена на конечную цену продукции.

«Маркировка — неизбежный шаг к прозрачности отрасли, но он требует значительных инвестиций, особенно для среднего бизнеса. В ближайшей перспективе это отразится на отпускных ценах, пусть и не мгновенно», — прокомментировал Волков.

К концу 2025 года рынок подошел к новому равновесию: темпы роста цен на колбасные изделия приблизились к уровню инфляции, а колебания спроса стали более предсказуемыми. Праздничный период традиционно создает краткосрочный всплеск продаж, но крупные сети заранее формируют запасы, минимизируя риск ажиотажных скачков цен. Наиболее чувствительные изменения фиксируются в премиальном сегменте, тогда как массовые позиции — вареные колбасы, сосиски, сардельки — дорожают умеренно, на уровне 5–7% год к году.

Подводя итоги, Волков отметил: «Колбасная отрасль повторяет траекторию всей продовольственной экономики России: умеренный рост цен становится новой нормой, отражающей реальную стоимость производства в инфляционной среде. Мы не видим признаков ценового шока, но видим устойчивую тенденцию к удорожанию — не как угрозу, а как индикатор адаптации рынка к новым экономическим условиям».

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя каждый день есть сосиски и колбасу.