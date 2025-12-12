В России предложили внедрить обязательный скрининг сна для профессиональных водителей

До 20% дорожно-транспортных происшествий в России связаны с тем, что люди засыпают за рулем. Поэтому нужно ввести обязательный скрининг нарушений сна для автомобилистов. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил руководитель исследования Sleep StudyRU, профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов.

По словам специалиста, у каждого третьего водителя в стране есть признаки нарушений сна. При этом 32% опрошенных россиян признавались, что хотя бы один раз засыпали за рулем. Профессор отметил, что такие эпизоды являются системной угрозой безопасности, поскольку у спящего автомобилиста отсутствует тормозной путь, и машина часто уходит на встречную полосу, что значительно повышает риск смертельного исхода.

Кроме того, такие ДТП наносят прямой и косвенный экономический ущерб. Врач отметил, что в таких ситуациях необходимы затраты на медпомощь, работу экстренных служб, восстановление инфраструктуры и потерянные трудовые годы пострадавших.

Эксперт добавил, что особенно высокая распространенность нарушений сна среди профессиональных водителей. Поэтому он предложил внедрить обязательный скрининг нарушений сна для автомобилистов, особенно работающих в пассажирском и грузовом транспорте, пересмотреть продолжительность их смен, запустить федеральные программы гигиены сна, а также расширить доступ к СРАР-терапии.

«Мы не говорим о жестких запретах. Речь идет о доступной диагностике и элементарной культуре сна, которая должна стать такой же нормой, как использование ремня безопасности. Достаточно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, а при подозрении на нарушения сна проходить обследование. Это не только сохранит жизни, но и снизит нагрузку на экономику», — объяснил специалист.

По его мнению, также нужно повсеместно вводить технологии мониторинга, позволяющие контролировать усталость водителей, а также инфраструктурные решение, которые предупредят о риске засыпания.

