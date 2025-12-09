В России обнаружили новую схему для обмана таксистов и курьеров

Мошенники начали использовать новую схему для обмана таксистов и курьеров с помощью вредоносных приложений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступностью.

В компании рассказали, что злоумышленники распространяют в профильных группах таксистов и каналах в мессенджерах вредоносное ПО, которое под видом приложений-радаров коэффициентов для водителей позволяет похищать деньги с банковских счетов и оформлять на них кредиты.

Таксистов заманивают тем, что сервис может показывать спрос в любом интересующем районе не только на тариф «эконом», но и на другие. Если установить это приложение и ввести данные банковской карты для «бесплатной подписки» можно потерять все средства с личного счета. Кроме того, на вас оформят кредиты и микрозаймы.

Другое приложение, обнаруженное компанией, распространяется через рекламу в соцсетях и обещает предупреждать о постах ДПС и камерах фиксации нарушений ПДД, пробках, авариях и дорожных работах. При этом установившим ее в течение 72 часов обещают перевести 1000 рублей на карту. После перехода по ссылке предлагается установить некий файл, чтобы получить 90 дней «бесплатной VIP-подписки». Эти действия направлены на то, чтобы в руках злоумышленников оказались банковские данные жертвы и доступ к счетам, подчеркнули специалисты.

До этого ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала, что в предновогодний период мошенники усиливают активность, используя фишинговые сайты, фальшивые уведомления о доставке и ложные штрафы.

Ранее россиян предупредили о бандах аферистов, орудующих под видом Дедов Морозов.