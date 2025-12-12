Голодный красноярец украл из кафе суши и убежал

В Красноярске мужчина схватил пакет с суши и убежал из кафе

В Красноярске задержан ранее судимый местный житель, подозреваемый в грабеже, он пришел в суши-бар и, вместо того чтобы оплатить заказ, схватил пакет с едой и убежал. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел в ресторане доставки суши. Сотрудница заведения обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина похитил готовый заказ на сумму 3200 рублей. По ее словам, покупатель пришел за суши, а затем просто схватил пакет и скрылся, не заплатив.

Личность грабителя быстро установили, им оказался 22-летний ранее судимый красноянец. В ходе расследования выяснилось, что он также причастен к ряду других краж из магазинов в Ленинском районе города. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о грабеже и краже.

