Перед Новым годом на россиян обрушили волну мошенничества

В России в предновогодний сезон повышается количество преступлений и случаев мошенничества, причем как в цифровом пространстве, так и в реальности. Основная проблема заключается в том, что граждане в это время теряют бдительность на фоне суеты, праздничного настроения и потребления алкоголя, предупредил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист пояснил, что из-за большого количества корпоративов, на которых традиционно принято выпивать спиртные напитки, риск преступлений увеличивается, поэтому нужно сохранять бдительность и быть осторожнее. Такая ситуация сохранится до конца новогодних каникул, поэтому важно не контактировать с малознакомыми людьми, стараться не вступать в конфликты, так как можно нарваться на агрессивного человека, предупредил эксперт.

В то же время важно не забывать об осторожности в киберпространстве, где на россиян перед праздниками традиционно обрушивают просто волну мошенничества, подчеркнул Карабанов.

«В предновогоднее время у людей теряется бдительность: они совершают больше разных финансовых операций, активнее пользуются различными сайтами для покупки подарков и прочих товаров и так далее, — отметил он. — На этом фоне вероятность преступлений в киберсреде увеличивается. Например, в сети есть определенный процент зеркальных сайтов, которые деньги принимают, а услуг не оказывают».

Он призвал россиян воздерживаться от общения с незнакомыми людьми, особенно если они выдают себя за правоохранителей, сотрудников банков и так далее. Если органы действительно заинтересовались человеком, то они вызовут его в отделение для официальных следственно-оперативных мероприятий, а не будут вести беседы по телефону, подчеркнул юрист.

Также адвокат напомнил о недопустимости открывания ссылок, присылаемых по почте, в сообщениях, и призвал ни под каким предлогом никому не присылать коды из смс-сообщений. Так, просить их могут под видом доставки подарков, цветов и так далее. Покупать товары следует на проверенных онлайн-площадках, не доверяя обещаниям акций, скидок и розыгрышей на непонятных сайтах, заключил специалист.

До этого россиян предупредили, что перед Новым годом одним из самых распространенных сезонных сценариев мошенников является предложение о доставке корпоративных подарков. Злоумышленники уточняют адрес, выставляют счет и запрашивают подтверждение отправлений. Письма, в которых приложены чеки и накладные, оказываются замаскированы под сообщения от крупных логистических компаний. Любые подозрительные письма нужно сразу отправлять команде кибербезопасности, подчеркивают аналитики.

Ранее россиян предупредили о частых новогодних схемах мошенников.