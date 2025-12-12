Россиянам объяснили схему мошенничества через почту перед Новым годом

В последний месяц перед Новым годом происходит всплеск мошенничества. При этом злоумышленники начинают все чаще использовать сезонные сценарии, в которых задействована электронная почта. Об этом «Известиям» рассказали аналитики BI.ZONE Mail Security.

Специалисты предупредили, что одним из самых распространенных сезонных сценариев мошенников является предложение о доставке корпоративных подарков. Злоумышленники уточняют адрес, выставляют счет и запрашивают подтверждение отправлений. Письма, в которых приложены чеки и накладные, оказываются замаскированы под сообщения от крупных логистических компаний.

По словам экспертов, мошенники также могут отправить письмо с предложением получить какие-либо документы с доставкой. При этом в сообщении прикреплена памятка с QR-кодом, который якобы действует лишь несколько часов, из-за чего получатель оказывается вынужден поторопиться. Однако на самом деле ссылка нерабочая, поэтому пользователю приходится обратиться в «поддержку», указанную в памятке. Затем злоумышленники вынуждают жертву покинуть защищенный канал и перейти в мессенджер, в котором получится направить вредоносную ссылку. В итоге при попытке оплатить счет пользователь теряет как деньги, так и свои личные данные.

«Следует с осторожностью относиться к сообщениям с вложениями и ссылками, если вы не уверены в отправителе. Не переходите по ссылкам и не переписывайтесь с «поддержкой» вне официальных сайтов, а также с неуказанными там контактами», — предупредил руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.ZONE Дмитрий Царев.

По его словам, любые подозрительные письма нужно сразу отправлять команде кибербезопасности. Помимо этого, перед новогодними праздниками важно напомнить сотрудникам о базовых правилах безопасности и соблюдении бдительности, поскольку мошенники нередко стараются давить на эмоции.

До этого стало известно, что в преддверии новогодних праздников мошенники чаще всего выбирают в качестве своих жертв мужчин в возрасте от 35 до 44 лет со средним доходом, не имеющих детей и склонных к спонтанным тратам. При этом пик активности злоумышленников приходится на среду, четверг и пятницу, когда бдительность людей снижается в ожидании выходных.

