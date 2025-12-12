Россиянам объяснили, что нужно срочно сделать при взломе «Госуслуг»

Взлом аккаунта на «Госуслугах» — это одно из самых опасных действий мошенников. Так они получают доступ сразу ко всем документам человека и могут удаленно совершить юридические операции, в том числе оформить кредит, продать личные данные, украсть выплаты и так далее. Важно вовремя обнаружить взлом и срочно принять меры – тогда можно избежать самых нежелательных последствий, рассказал 360.ru координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

«Мошенники от имени пользователя могут сделать что-то, что принесет гражданину осязаемый имущественный вред, особенно если учесть, что посредством «Госуслуг» люди еще недавно могли многое — вплоть до отчуждения недвижимости», — предупредил специалист, добавив, что так даже данные близких человека попадают в руки аферистов.

Чаще всего взламывают аккаунты на портале мошенники без привлечения хакеров, а просто с помощью психологического давления на жертву, вынуждая ее присылать пароли и коды из смс разными методами. Также они создают фишинговые сайты, требуют от пользователей выполнить определенные действия, запугивают их.

Заполучив доступ к аккаунту, мошенники иногда переводят его на себя, отметил Парфентьев. В результате все верификации и пароли переходят на другого человека, что легко обнаружить при проблемах с входом в свой личный кабинет. Еще один признак взлома – это смс-уведомление от портала об изменении данных или совершении той или иной операции. В такой момент еще можно успеть перехватить доступ, быстро сменив пароль, рассказал аналитик.

Среди других признаков взлома он назвал изменение или пропажу заявок на услуги, истории сообщений, появление начислений в разделе «Штрафы и задолженности» , изменение данных профиля. Если пользователь обнаружит что-то из перечисленного, важно сразу же, в первую минуту связаться с техподдержкой портала по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-70-10. Кроме того, на сайте есть раздел «Помощь», куда следует быстро написать обращение.

«Важно понимать, что в техподдержку может обратиться и мошенник. Поэтому оператор на том конце обязан убедиться, что аккаунт принадлежит заявителю», — отметил эксперт.

Он посоветовал после оперативных обращений попытаться самостоятельно восстановить доступ к аккаунту, выйдя из профиля на всех устройствах – так мошенников тоже должно «выкинуть» из кабинета. Затем нужно проверить телефон, почту и сменить пароль, установить двухфакторную аутентификацию. Также есть вероятность, что для полного восстановления доступа к профилю придется обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС, заключил аналитик.

