Военная операция США против наркокартелей может затронуть еще две страны

Военная операция США против поставщиков наркотиков может затронуть не только Венесуэлу, но также Мексику и Колумбию. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью изданию Politico.

Трамп отметил, что может рассмотреть возможность применения силы против наркокартелей Мексики и Колумбии. Также американский лидер не исключил, что американские военные в ближайшее время могут отправиться в Венесуэлу. Он отметил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сочтены». При этом телеканал CNN сообщал, что сам Мадуро заявил о готовности покинуть свой пост не раньше, чем через 18 месяцев.

Отметим, что с сентября 2025 года силы США начали наращивать свое присутствие в Карибском регионе и наносить рядом с побережьем Венесуэлы удары по судам, которые, по мнению американских властей, связаны с контрабандой наркотиков. К 1 ноября в Карибском бассейне США сосредоточили группировку в 16 тысяч человек, писали СМИ. А в конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Также 24 ноября американские власти включили венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в список террористических организаций. По информации The Washington Post, это потенциально дает Пентагону основания для нанесения ударов по целям в Венесуэле, так как структуру, по информации Вашингтона, возглавляет президент Мадуро и его соратники.

