В Калининградской области задержали двух подозреваемых в содействии терроризму

В Калининградской области сотрудники УФСБ задержали двоих россиян 1978 и 1979 годов рождения по подозрению в оказании финансовой помощи террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Каскад.тв» со ссылкой на региональное УФСБ.

Отмечается, что задержанные осуществляли денежные переводы на счета, используемые для финансирования деятельности «Артподготовки» (запрещенной в РФ террористической организации).

По данному факту возбуждены уголовные дела. В случае признания вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств дела.

До этого сообщалось, что житель Дятьковского района Брянской области предстанет перед судом за финансирование деятельности запрещенного сообщества. Речь идет о 33-летнем мужчине, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Прокуратура Брянской области уже утвердила обвинительное заключение по данному делу, подчеркивается в заявлении.

Ранее жителя Краснодара осудили на 5,5 года за финансирование терроризма.