На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Краснодара получил срок за финансирование терроризма

Суд приговорил жителя Краснодара к 5,5 лет колонии за финансирование терроризма
true
true
true
close
Shutterstock

Южный окружной военный суд осудил на пять лет и шесть месяцев исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Суд установил, что в январе 2016 года житель Краснодара Нурмагомед Магомедрасулов по религиозным убеждениям перевел со своего банковского счета 1 тысячу рублей, чтобы оказать финансовую поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Как следует из материалов дела, средства предназначались участнику этой структуры для обеспечения его деятельности.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на срок 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание постановлено в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

23 ноября агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ сообщило, что в России в январе — сентябре 2025 года были зарегистрированы 4 467 преступлений террористического характера. По данным ведомства, за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 2,6 тыс. террористических преступлений, в январе — сентябре 2023 года — 1713. В январе — сентябре 2022 года их число составило 1818.

Ранее россиянину вынесли приговор за недовольные комментарии и переводы ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами