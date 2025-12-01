Житель Краснодара получил срок за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд осудил на пять лет и шесть месяцев исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Суд установил, что в январе 2016 года житель Краснодара Нурмагомед Магомедрасулов по религиозным убеждениям перевел со своего банковского счета 1 тысячу рублей, чтобы оказать финансовую поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Как следует из материалов дела, средства предназначались участнику этой структуры для обеспечения его деятельности.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на срок 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание постановлено в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

23 ноября агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ сообщило, что в России в январе — сентябре 2025 года были зарегистрированы 4 467 преступлений террористического характера. По данным ведомства, за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 2,6 тыс. террористических преступлений, в январе — сентябре 2023 года — 1713. В январе — сентябре 2022 года их число составило 1818.

