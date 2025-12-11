На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Живая или искусственная»: россиянам назвали еще один вариант

Инженер Хренова посоветовала приобрести на Новый год ель в горшке
Elizaveta Starkova/Shutterstock/FOTODOM

Для тех, кто хочет живую новогоднюю елку, но не готов к тому, что дерево будет срублено, хорошим вариантом станет дерево в горшке. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова.

«Можно потом ее высадить на своем участке, оставить на балконе в горшке до следующего года. Такие деревья высотой 60-70 сантиметров можно найти на рынке. Это гуманный и по-настоящему «зеленый» подход к празднованию», — сказала она.

По словам эксперта, искусственная ель — практичный и экономный выбор, но многие ощущают праздничную атмосферу именно благодаря аромату свежей хвои.

Согласно результатам исследования, проведенного холдингом ON Медиа, треть россиян ощущают новогоднее настроение только в последние дни декабря.

По данным опроса, чаще всего ощущение праздника придают украшения, новогодняя елка дома, зимняя погода, а также фильмы и праздничная еда. При этом главным источником новогоднего настроения респонденты назвали время с семьей и близкими.

Ранее россиян предупредили о наказании, которое грозит за незаконный сруб ели.

