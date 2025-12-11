На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчину оштрафовали за то, что он выплюнул листву, которая попала ему в рот

The Guardian: британца оштрафовали на £150 за выплюнутую попавшую в рот листву
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Линкольншире 86-летний Рой Марш получил штраф в £150 после того, как, по его словам, вынужден был выплюнуть листву, случайно попавшую ему в рот во время прогулки, пишет The Guardian.

Как рассказала дочь Марша, у которого тяжелая форма астмы и сердечное заболевание, мужчина вдохнул лист во время прогулки у местного озера. Чтобы прочистить дыхательные пути, он откашлялся и выплюнул лист, однако сразу после этого к нему подошел сотрудник правоохранительных органов и обвинил его в нарушении закона о запрете плевков, выписав штраф.

По словам дочери, мужчина пытался объяснить ситуацию и показать, что это был лишь лист без слюны, однако инспектор это проигнорировал. Позднее Марш столкнулся с еще одним эпизодом, когда сотрудник службы контроля спросил, куда он дел носовой платок, хотя тот все еще был у него в руке. Семья считает, что за пенсионером следили.

Первоначальный штраф составлял £250, но после апелляции был снижен до £150, которые мужчина оплатил. Окружной совет прокомментировал ситуацию, заявив, что сотрудники, работающие от имени совета, реагируют только на нарушения, связанные с экологическими правонарушениями, и не действуют избирательно. Власти подчеркивают, что патрули «не нацелены на определенную демографию» и не являются дискриминационными.

Ранее супругов в Англии оштрафовали на $8000 за 150 голубей на их участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами