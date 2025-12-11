Мужчину оштрафовали за то, что он выплюнул листву, которая попала ему в рот

В Линкольншире 86-летний Рой Марш получил штраф в £150 после того, как, по его словам, вынужден был выплюнуть листву, случайно попавшую ему в рот во время прогулки, пишет The Guardian.

Как рассказала дочь Марша, у которого тяжелая форма астмы и сердечное заболевание, мужчина вдохнул лист во время прогулки у местного озера. Чтобы прочистить дыхательные пути, он откашлялся и выплюнул лист, однако сразу после этого к нему подошел сотрудник правоохранительных органов и обвинил его в нарушении закона о запрете плевков, выписав штраф.

По словам дочери, мужчина пытался объяснить ситуацию и показать, что это был лишь лист без слюны, однако инспектор это проигнорировал. Позднее Марш столкнулся с еще одним эпизодом, когда сотрудник службы контроля спросил, куда он дел носовой платок, хотя тот все еще был у него в руке. Семья считает, что за пенсионером следили.

Первоначальный штраф составлял £250, но после апелляции был снижен до £150, которые мужчина оплатил. Окружной совет прокомментировал ситуацию, заявив, что сотрудники, работающие от имени совета, реагируют только на нарушения, связанные с экологическими правонарушениями, и не действуют избирательно. Власти подчеркивают, что патрули «не нацелены на определенную демографию» и не являются дискриминационными.

