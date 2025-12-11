На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поселившую на своем участке 150 голубей пару оштрафовали

Daily Mail: супругов в Англии оштрафовали на $8000 за 150 голубей на их участке
true
true
true
close
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Бакингемшире супружеская пара была оштрафована на $8000 после того, как местные власти обнаружили у них в саду незаконную пристройку, в которой проживали 150 голубей, пишет Daily Mail.

Рифат Бегум и Захид Хан построили одноэтажное помещение у своего дома без согласования с муниципалитетом. Жители соседних домов неоднократно жаловались на шум от «постоянного воркования» и хлопанья крыльев, неприятный запах, а также на сжигание отходов птиц.

После уведомления о нарушении требований планирования паре было предписано снести здание, однако они проигнорировали распоряжение.

Несмотря на требование о демонтаже, визит властей в ноябре 2024 года подтвердил, что незаконное сооружение все еще стоит, а голуби продолжают находиться на участке.

1 декабря 2025 года супруги признали себя виновными в нарушении уведомления о принудительном исполнении планирования в магистратском суде Беркшира. Окружной судья Панхания назвал действия пары «серьезным и затяжным» нарушением. Сообщается, что сумма штрафа будет удерживаться из социальных пособий супругов.

Ранее врач раскрыл, какие болезни можно подхватить от голубей.

Теперь вы знаете
