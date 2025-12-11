На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд принял решение по жалобе «битцевского маньяка»

Маньяку Пичушкину отказали в переводе в колонию ближе к Москве
Алексей Панов/РИА Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу осужденного на пожизненное заключение Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк». Об этом ТАСС сообщили в суде.

В частности, заключенный настаивал на его переводе из колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в колонию ближе к Москве.

«Суд отклонил апелляционную жалобу Пичушкина на решение суда об отказе в исковых требованиях к ФСИН о переводе к месту отбывания наказания поближе к месту его жительства до заключения под стражу, то есть к Москве», — сказали в суде.

До этого осужденный пожаловался на значительную потерю времени в исправительной колонии. Он пояснил, что несколько месяцев были потрачены на необходимость решать вопрос о его переводе из «Полярной совы» через суд.

Сейчас «битцевский маньяк» находится в колонии особого режима «Полярная сова» на Ямале. Пичушкину назначили амбулаторное психиатрическое наблюдение и приговорили к пожизненному лишению свободы. Маньяк расправлялся со своими жертвами с 1992 по 2006 год в Битцевском парке, за что и получил прозвище. Как утверждал сам преступник, он лишил жизни более 60 человек, однако следствие не подтвердило часть его показаний.

Ранее суд вынес приговор «ангарскому маньяку» за убийство двух женщин в 2008 году.

