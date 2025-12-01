Суд вынес приговор «ангарскому маньяку» за убийство двух женщин в 2008 году

СК РФ: маньяка Попкова осудили еще на 10 лет за убийство двух женщин в 2008 году

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы отбывающего пожизненный срок «ангарского маньяка» Михаила Попкова, признав его виновным в убийстве еще двух женщин в 2008 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

В ведомстве подчеркнули, что суд счел представленные доказательства достаточными для вынесения приговора.

«Ему (Попкову — «Газета.Ru») назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима, по совокупности приговоров окончательно Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в августе 2008 года фигурант подъехал на машине к участку на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух 27-летних женщин, с которыми раньше никогда не общался. В ходе знакомства между ними произошла ссора, в результате которой «ангарский маньяк» расправился с собеседницами.

Михаила Попкова арестовали в 2012 году. В тот момент была доказана его причастность к 22 убийствам, но со временем количество жертв «ангарского маньяка» увеличилось до 91.

Ранее в Алтайском крае вынесли приговор маньяку, обвиненному в убийстве 11 женщин.