«Битцевский маньяк» пожаловался, что потратил время в колонии

Маньяк Пичушкин: решение вопроса о переводе из ИК через суд отняло мое время
true
true
true
close
Алексей Панов/РИА Новости

Отбывающий пожизненное наказание «битцевский маньяк» Александр Пичушкин пожаловался на значительную потерю времени в исправительной колонии (ИК) «Полярная сова», передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Он пояснил, что несколько месяцев его времени было потрачено из-за необходимости решать вопрос о его переводе из «Полярной совы» через суд.

«Это создало дополнительный риск усугубления течения моих болезней», — отметил Пичушкин.

В начале августа «битцевский маньяк» вновь обратился в суд, чтобы оспорить отказ о переводе в колонию в Мордовии. Он считает, что в этом случае родственникам будет удобнее его навещать. До этого суд ему в этом отказал, так как у Пичушкина нет веских поводов для этапирования. Омбудсмен Ева Меркачева отметила, что мать и сестра не поддерживают с ним связь, поэтому нет разницы, в какой колонии он находится.

Сейчас «битцевский маньяк» находится в колонии особого режима «Полярная сова» на Ямале. В 2007 году суд признал его виновным в совершении 48 убийств и трех покушений. Пичушкину назначили амбулаторное психиатрическое наблюдение и приговорили к пожизненному лишению свободы. Маньяк убивал своих жертв с 1992 по 2006 год. Чаще всего он расправлялся с ними в Битцевском парке, за что и получил прозвище. Как утверждал сам преступник, убил он более 60 человек, однако следствие не подтвердило часть его показаний. В прошлом апреле маньяк признался в совершении еще 11 убийств.

Ранее Пичушкин потребовал компенсацию за «глубокие морально-нравственные страдания».

