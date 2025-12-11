Стало известно, как россияне относятся к мужчинам с лысиной

Больше половины россиян считают мужчин с лысиной привлекательными и солидными. При этом такого мнения придерживаются как женщины, так и мужчины. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 51% респондентов считают, что лысина делает мужчину стильным и брутальным. Эти участники опроса также отметили, что зачастую мужчины с лысиной выглядят солидно.

«Лысина — это круто. Показывает какой-то статус», — отметил один из опрошенных.

Однако другие 38% россиян не разделяют это мнение. Они заявили, что лысина всегда выглядит заурядно и уныло, поэтому она не может кого-либо украсить. При этом так считают не только женщины, но и сами мужчины.

Оставшиеся 11% респондентов проголосовали за вариант «другое». Эти опрошенные отметили, что одним мужчинам лысина идет, в то время как внешность других она делает менее привлекательной.

Дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого рассказала, что причиной усиленного выпадения волос может стать прием некоторых групп лекарственных препаратов, в числе которых антидепрессанты. Однако, по ее словам, такая реакция организма преимущественно зависит от состояния здоровья пациента и его генетической предрасположенности.

