Врач объяснила, почему российские школьники массово лысеют

Врачи отмечают массовую проблему с облысением совсем молодых людей, в первую очередь школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Причин этой ситуации может быть несколько, в том числе курение электронок, увлечение энергетиками, стресс и даже интервальное голодание, рассказала «Пятому каналу» дерматолог и трихолог Диана Зайцева.

«Причин облысения может быть очень много. Гормональные сбои, нехватка витаминов, аутоиммунные заболевания и инфекции, наследственность, стресс — все это может отразиться на густоте волосяного покрова», — отметила медик.

Она согласилась с выводами китайских ученых о том, что также люди лысеют из-за интервального голодания. Поэтому для предотвращения или остановки выпадения волос первое, что советуют сделать — это наладить здоровое питание, слезть с диет и сдать все необходимые анализы.

Алопеция делится на несколько видов и в каждом конкретном случае имеет свои причины, выяснить которые помогает врач. Пациент может потерять волосы частично, однако бывают и такие случаи, когда достаточно молодые люди находятся в неподдающейся лечению стадии облысения.

Зайцева призвала россиян не заниматься самолечением — лучше как можно раньше обратиться к врачу. К основным косметологическим способам лечения алопеции она отнесла плазмотерапию PRP, криомассаж и лазеротерапию. Также можно при отсутствии противопоказаний попробовать дарсонваль, мезороллер и лазерную расческу. Эти приборы улучшают кровообращение и восстанавливают волосяные фолликулы, пояснила врач. Она подчеркнула, что если дарсонваль для домашнего использования подходит идеально, то вот с мезороллером нужно быть осторожнее и лучше проводить эту процедуру в клинике. Что касается лазерной расчески, то она также улучшает рост волос за счет низкоинтенсивного излучения.

К пересадке волос можно прибегать в крайнем случае, если остальные методы не работают. Однако важно помнить, что при полной потере волос такая операция невозможна. В любом случае важно терпеливо следовать рекомендациям врача, делая акцент на ЗОЖ и психологическое здоровье, заключила трихолог.

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