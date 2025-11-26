Россиян предупредили о влиянии лекарственных препаратов на выпадение волос

Причиной усиленного выпадения волос может стать прием некоторых групп лекарственных препаратов, в числе которых антидепрессанты. Об этом в разговоре с RT рассказала дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Причина этого явления часто кроется в том, что препарат временно переводит многие волосяные луковицы в фазу преждевременного покоя», — объяснила эксперт.

По ее словам, выпадение волос из-за приема препаратов не является самым распространенным побочным эффектом. Такая реакция организма в основном зависит от состояния здоровья пациента и его генетической предрасположенности. При этом обычно она происходит спустя несколько месяцев после начала терапии.

Дерматолог отметила, что не стоит самостоятельно отказываться от приема препаратов, поскольку резкая отмена антидепрессантов может негативно отразиться на самочувствии пациента и самом лечении. Она объяснила, что при усиленном выпадении волос необходимо обратиться к врачу, способному скорректировать дозировку лекарства или заменить его на аналог.

По словам Филевой, в большинстве случаев после изменения терапии цикл роста волос начинает постепенно восстанавливаться. При этом в период адаптации важно сбалансированно питаться, добавив в рацион продукты с достаточным содержанием белка, витаминов и железа, а также укреплять волосы.

Трихолог бренда BioFoods Анна Аверкина до этого предупредила, что в осенний период дефицит витамина D, апатия, хандра и сонливость могут сделать волосы ломкими и спровоцировать их выпадение. По ее словам, с уменьшением светового дня в организме происходит изменение циркадных ритмов.

