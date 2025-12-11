На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые разработали механизм защиты данных на постквантовом уровне

Сбер, ВШЭ и Российский квантовый центр создали постквантовую кольцевую подпись
true
true
true
close
Global Look Press

Эксперты Сбера, Московского института электроники и математики Высшей школы экономики и «КуАпп» разработали постквантовую кольцевую подпись — криптографический механизм, который обеспечивает анонимность, достоверность и отказоустойчивость цифровых транзакций даже после появления полноценных квантовых компьютеров. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Разработку представили на международной конференции «FI Day. ИИ & Блокчейн».

Отмечается, что постквантовая кольцевая подпись отвечает на одну из ключевых угроз ближайших десятилетий — способность квантовых вычислителей взламывать классические алгоритмы подписи и шифрования. Техническое решение защитит критически важные направления — от финансовых сервисов до обмена сообщениями.

«Постквантовая криптография — не просто замена старых алгоритмов, а формирование новой парадигмы цифровой безопасности. На базе таких исследований строится доверие к технологиям будущего», — отметил глава «Центра блокчейн» Сбера Александр Нам.

Также решение содействует глобальной модернизации цифровой инфраструктуры в преддверии массовых квантовых вычислений.

Компания предлагает стандартизировать в России постквантовые алгоритмы подписи, и в перспективе планирует внедрить их в свою технологическую инфраструктуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами