Российские ученые разработали механизм защиты данных на постквантовом уровне

Эксперты Сбера, Московского института электроники и математики Высшей школы экономики и «КуАпп» разработали постквантовую кольцевую подпись — криптографический механизм, который обеспечивает анонимность, достоверность и отказоустойчивость цифровых транзакций даже после появления полноценных квантовых компьютеров. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Разработку представили на международной конференции «FI Day. ИИ & Блокчейн».

Отмечается, что постквантовая кольцевая подпись отвечает на одну из ключевых угроз ближайших десятилетий — способность квантовых вычислителей взламывать классические алгоритмы подписи и шифрования. Техническое решение защитит критически важные направления — от финансовых сервисов до обмена сообщениями.

«Постквантовая криптография — не просто замена старых алгоритмов, а формирование новой парадигмы цифровой безопасности. На базе таких исследований строится доверие к технологиям будущего», — отметил глава «Центра блокчейн» Сбера Александр Нам.

Также решение содействует глобальной модернизации цифровой инфраструктуры в преддверии массовых квантовых вычислений.

Компания предлагает стандартизировать в России постквантовые алгоритмы подписи, и в перспективе планирует внедрить их в свою технологическую инфраструктуру.