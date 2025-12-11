На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ущерб СССР от действий нацистов в годы ВОВ оценили в триллионы рублей

ГП: ущерб СССР от действий нацистов в годы ВОВ составил 257 трлн рублей
true
true
true
close
Владислав Микоша/РИА Новости

Ущерб СССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) составил 257 трлн рублей. Об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан в приветствии к международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, передает ТАСС.

«Сегодня массовые убийства нацистами гражданского населения на временно оккупированных территориях Советского Союза признаны геноцидом. Судебные инстанции в 33 регионах страны установили факты колоссальных разрушений на сумму 257 трлн рублей», — говорится в письме.

Гуцан добавил, что никакие деньги не смогут компенсировать сломанные судьбы и утраченные поколения. По его словам, Нюрнбергский процесс позволил навсегда запечатлеть правду о нацистских злодеяниях.

В марте экс-генпрокурор России, председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что ущерб, нанесенный регионам СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, составил более 127 триллионов рублей. По его словам, в рамках проекта «Без срока давности» суды в 28 регионах РФ проанализировали архивы и материалы уголовных дел военных лет.

Ранее Путин заявил, что все народы СССР внесли вклад в разгром нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами