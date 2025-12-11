Ущерб СССР от действий нацистов в годы ВОВ оценили в триллионы рублей

Ущерб СССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) составил 257 трлн рублей. Об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан в приветствии к международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, передает ТАСС.

«Сегодня массовые убийства нацистами гражданского населения на временно оккупированных территориях Советского Союза признаны геноцидом. Судебные инстанции в 33 регионах страны установили факты колоссальных разрушений на сумму 257 трлн рублей», — говорится в письме.

Гуцан добавил, что никакие деньги не смогут компенсировать сломанные судьбы и утраченные поколения. По его словам, Нюрнбергский процесс позволил навсегда запечатлеть правду о нацистских злодеяниях.

В марте экс-генпрокурор России, председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что ущерб, нанесенный регионам СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, составил более 127 триллионов рублей. По его словам, в рамках проекта «Без срока давности» суды в 28 регионах РФ проанализировали архивы и материалы уголовных дел военных лет.

Ранее Путин заявил, что все народы СССР внесли вклад в разгром нацизма.