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В Генпрокуратуре РФ назвали сумму ущерба, нанесенного СССР нацистами в годы войны

Краснов: за годы ВОВ нацисты нанесли СССР ущерб в размере 127 трлн рублей
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Израиль Озерский/РИА «Новости»

Ущерб, нанесенный регионам СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, составил более 127 триллионов рублей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры России, пишет РИА Новости.

По его словам, в рамках проекта «Без срока давности» суды в 28 регионах РФ проанализировали архивы и материалы уголовных дел военных лет и признали злодеяния, которые совершили «палачи из нацистской Германии» и их пособники, преступлениями против человечности и геноцидом.

«Установленный размер ущерба превысил 127 триллионов рублей», — сказал Краснов.

Он отметил, что эта работа будет продолжена, чтобы «никто и никогда не посмел предать забвению подвиг народов СССР», а также преступления немецко-фашистских захватчиков.

3 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в годы Второй мировой войны (1939 — 1945 гг.) нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал лидеру страны о стремительном развитии проекта «Без срока давности», который направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Сталинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

Ранее Захарова обвинила ФРГ в попытках переписать историю в пользу Третьего Рейха.

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