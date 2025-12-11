На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России обнаружили самого молодого пользователя «Госуслуг»

Самый молодой пользователь «Госуслуг» пожаловался на блокировку Roblox
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В России обнаружили самого молодого пользователя портала «Госуслуги». Это 12-летний Никита из Саратовской области, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона в соцсети «ВКонтакте».

Подросток пожаловался через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» на блокировку игры Roblox, пользующуюся популярностью у молодежи. Обращение было направлено в Роскомнадзор для дальнейшего изучения.

Отмечается, что в 2025 году через Платформу обратной связи поступило более 100 тысяч электронных обращений. Это на 25% больше, чем в 2024 году. Причем 33% обращений были рассмотрены органами власти области в ускоренном порядке – в срок до 10 дней.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей игру Roblox. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что из-за блокировки Roblox и других платформ «каждый второй ребенок» пишет, что хочет уехать из России. По ее словам, речь идет о детях 8–16 лет.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен аналог Roblox под контролем госорганов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами