В России обнаружили самого молодого пользователя «Госуслуг»

В России обнаружили самого молодого пользователя портала «Госуслуги». Это 12-летний Никита из Саратовской области, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона в соцсети «ВКонтакте».

Подросток пожаловался через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» на блокировку игры Roblox, пользующуюся популярностью у молодежи. Обращение было направлено в Роскомнадзор для дальнейшего изучения.

Отмечается, что в 2025 году через Платформу обратной связи поступило более 100 тысяч электронных обращений. Это на 25% больше, чем в 2024 году. Причем 33% обращений были рассмотрены органами власти области в ускоренном порядке – в срок до 10 дней.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей игру Roblox. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что из-за блокировки Roblox и других платформ «каждый второй ребенок» пишет, что хочет уехать из России. По ее словам, речь идет о детях 8–16 лет.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен аналог Roblox под контролем госорганов.