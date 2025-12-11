Юноша искусал беременную возлюбленную в кинотеатре

В бразильском городе Уба 19-летняя девушка подверглась нападению со стороны своего возлюбленного, юноша избил ее, вырвал телефон, а затем укусил. Об этом сообщает портал Metropoles.

Молодая пара пришла в кино на вечерний сеанс, во время просмотра у девушки зазвонил мобильный телефон. Ее возлюбленный, 19-летний молодой человек, грубо выхватил у нее гаджет и начал выяснять, кто звонит. После этого он ударил беременную подругу по лицу, с силой дернул ее за волосы и укусил.

Сотрудники кинотеатра скрутили злоумышленника, но он смог вырваться и убежать. Пострадавшую доставили в больницу, где зафиксировали синяки, порез возле глаза и следы укуса. Расследованием произошедшего занимается полиция.

До этого в Курске мужчина избил сожительницу до разрыва селезенки. Находясь в состоянии сильного опьянения, мужчина попытался сделать денежный перевод через мобильное приложение банка, но у него ничего не получилось. На помощь ему пришла возлюбленная, в ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов кулаком в область груди и в левый бок.

Ранее россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности.