На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша искусал беременную возлюбленную в кинотеатре

В Бразилии юноша избил и искусал беременную возлюбленную в кинотеатре
true
true
true
close
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

В бразильском городе Уба 19-летняя девушка подверглась нападению со стороны своего возлюбленного, юноша избил ее, вырвал телефон, а затем укусил. Об этом сообщает портал Metropoles.

Молодая пара пришла в кино на вечерний сеанс, во время просмотра у девушки зазвонил мобильный телефон. Ее возлюбленный, 19-летний молодой человек, грубо выхватил у нее гаджет и начал выяснять, кто звонит. После этого он ударил беременную подругу по лицу, с силой дернул ее за волосы и укусил.

Сотрудники кинотеатра скрутили злоумышленника, но он смог вырваться и убежать. Пострадавшую доставили в больницу, где зафиксировали синяки, порез возле глаза и следы укуса. Расследованием произошедшего занимается полиция.

До этого в Курске мужчина избил сожительницу до разрыва селезенки. Находясь в состоянии сильного опьянения, мужчина попытался сделать денежный перевод через мобильное приложение банка, но у него ничего не получилось. На помощь ему пришла возлюбленная, в ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов кулаком в область груди и в левый бок.

Ранее россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами